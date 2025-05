Mãe é presa por ajudar o filho em estupro de idosa em Ivinhema

MEGAESTRUTURA

Obra da Ponte Bioceânica está 70% concluída

A construção da Ponte Bioceânica sobre o Rio Paraguai, que ligará Carmelo Peralta, no Paraguai, a Porto Murtinho (MS), no Brasil, atingiu 70% de conclusão. A etapa atual consiste na construção das estruturas principais, das vias de acesso e elementos complementares. Atualmente, estão sendo construídas as guias anticolisão e as fundações para instalação das barreiras […]