Mais de 120 toneladas de alimentos são distribuídas a famílias indígenas em MS

A segurança alimentar de comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul está sendo reforçada com uma nova etapa de distribuição de cestas básicas. A ação acontece ao longo de junho e vai beneficiar cerca de 6 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em 28 municípios do estado.

A iniciativa é coordenada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio de um acordo firmado entre os órgãos federais. Ao todo, serão distribuídas 5.943 cestas básicas, o que representa 127,7 toneladas de alimentos não perecíveis.

A entrega está sendo realizada em três fases, com apoio das coordenações regionais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A primeira fase, realizada entre os dias 10 e 13 de junho, atendeu mais de 2 mil famílias em seis municípios, entre eles Aquidauana, Bodoquena e Campo Grande. A segunda etapa começou no último domingo (16) e segue até o dia 20, contemplando comunidades de dez municípios da região de Ponta Porã. A terceira e última fase será realizada entre os dias 23 e 27 de junho, beneficiando 2.363 famílias em 11 cidades sob a responsabilidade da regional de Dourados.

Cada cesta pesa cerca de 21,5 quilos e contém itens como arroz, feijão, açúcar, óleo, farinha, macarrão, leite em pó, sal, flocos de milho e sardinha em lata. A seleção dos produtos segue critérios nutricionais voltados para o atendimento de populações em situação de insegurança alimentar.

A ação faz parte da Ação de Distribuição de Alimentos (ADA), que atende a uma decisão judicial resultante de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União. A operação conta com o suporte logístico das unidades regionais da Conab e tem como foco comunidades indígenas que vivem em áreas ainda não regularizadas.