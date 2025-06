Mais de 14 mil alunos participam do Simula Saeb em Campo Grande

Começou nesta quarta-feira (4) a terceira edição do Simula Saeb, avaliação aplicada aos alunos dos 5º e 9º anos da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande. A iniciativa, que segue até quinta-feira (5), envolve mais de 14 mil estudantes em todas as escolas de ensino fundamental da rede.

A ação simula a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), exame nacional do Ministério da Educação, com questões elaboradas com base na matriz oficial e nos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nesta quarta, os estudantes respondem a questões de Língua Portuguesa e a um questionário socioeconômico. Amanhã, será a vez das provas de Matemática e Ciências.

O Simula Saeb é usado como instrumento de diagnóstico e tem como objetivo principal ajudar a rede a identificar avanços e dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. A novidade desta edição é a inclusão do questionário socioeconômico, com o mesmo modelo utilizado na avaliação nacional, o que permitirá compreender melhor a realidade dos alunos além do desempenho acadêmico.

Criada em 2023, a simulação é realizada uma vez por ano e apenas nos anos em que a prova oficial do Saeb é aplicada. Desde então, tem se tornado uma ferramenta estratégica para o planejamento pedagógico das escolas da capital.