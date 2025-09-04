Mais de 1,6 mil vagas de emprego estão disponiveis em Campo Grande nesta quinta

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande oferece 1.652 vagas em 153 funções nesta quinta-feira (4), que podem ser preenchidas a qualquer momento.

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para alimentador de linha de produção (15), auxiliar de logística (61), auxiliar nos serviçõs de alimentação (24), dessossador (100) e operador de caixa (189).

Além das vagas que exigem experiência, há aquelas para pessoas sem experiência que querem entrar para o mercado de trabalho (933), como auxiliar de limpeza (49) e operador sde telemarketing ativo (100).

Confira todas as vagas aqui.

Há também quatro vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e empregado doméstico diarista. Para o público PcD (Pessoa com Deficiência) há tem oito vagas disponíveis entre agente de saneamento, atendente de lojas, auxiliar de limpeza e porteiro.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.