Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

OPORTUNIDADE

Mais de 1,6 mil vagas de emprego estão disponiveis em Campo Grande nesta quinta

A Funsat também oferece vagas temporárias e destinadas exclusivamente para PCDs

Duda Schindler

Interessados devem levar documento com foto e carteira de trabalho na sede da Funsat - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
Interessados devem levar documento com foto e carteira de trabalho na sede da Funsat - Foto: Reprodução/ Agência Brasil

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande oferece 1.652 vagas em 153 funções nesta quinta-feira (4), que podem ser preenchidas a qualquer momento.

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para alimentador de linha de produção (15), auxiliar de logística (61), auxiliar nos serviçõs de alimentação (24), dessossador (100) e operador de caixa (189).

Além das vagas que exigem experiência, há aquelas para pessoas sem experiência que querem entrar para o mercado de trabalho (933), como auxiliar de limpeza (49) e operador sde telemarketing ativo (100).

Confira todas as vagas aqui.

Há também quatro vagas temporárias para ajudante de churrasqueiro e empregado doméstico diarista. Para o público PcD (Pessoa com Deficiência) há tem oito vagas disponíveis entre agente de saneamento, atendente de lojas, auxiliar de limpeza e porteiro.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos