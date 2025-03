Mais de 1,8 mil vagas de emprego estão disponíveis nesta quarta-feira na Capital

caos

Lago do Amor transborda e estrutura da passarela desaba de novo

Mais uma vez a chuvarada em Campo Grande provocou o desabamento de parte da estrutura da passarela do Lago do Amor. Em 2023, parte da estrutura cedeu por força das águas, à época a recomposição estrutural do aterro, vertedouro, muro de contenção e seus complementos no Lago do Amor teve valor de R$ 3.880.427,10., conforme […]