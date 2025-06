Mais de 200 mil famílias recebem Bolsa Família em MS em junho

O pagamento do Bolsa Família referente a junho começou nesta segunda-feira (16), e vai contemplar mais de 201 mil famílias nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O investimento federal no estado ultrapassa R$ 136 milhões, com benefício médio de R$ 675,98 por núcleo familiar. O calendário de depósitos segue até o dia 30, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Entre os repasses, destacam-se os adicionais voltados à Primeira Infância, no valor de R$ 150 por criança de até seis anos. Em Mato Grosso do Sul, mais de 117 mil crianças nessa faixa etária serão atendidas, o que representa um investimento de R$ 15,5 milhões. Outros complementos de R$ 50 serão pagos a 181 mil crianças e adolescentes entre sete e 18 anos, além de 8 mil gestantes e 3,4 mil nutrizes.

Os dados do Ministério do Desenvolvimento Social indicam ainda que o programa chega a públicos prioritários no estado. Em junho, 1.274 famílias em situação de rua, 21.849 indígenas, 470 quilombolas e mais de 1.800 catadores de recicláveis estão entre os beneficiários. Também serão contempladas 84 famílias com crianças em situação de trabalho infantil e 578 resgatadas de trabalho análogo à escravidão.

Campo Grande é o município com maior número de atendidos pelo programa, com mais de 52 mil famílias beneficiadas. Na sequência aparecem Dourados (13,6 mil), Corumbá (10 mil), Ponta Porã (9,6 mil) e Três Lagoas (7,7 mil). O maior valor médio do benefício no estado é registrado em Paranhos: R$ 807,08.

Além do Bolsa Família, cerca de 48,4 mil famílias de Mato Grosso do Sul também receberão, neste mês, o Auxílio Gás. O benefício, que corresponde ao valor integral de um botijão de 13 quilos de GLP, é de R$ 108 e representa um investimento de R$ 5,2 milhões no estado.