Mais de 6 mil celulares sem nota fiscal são apreendidos em Dourados

Mais de seis mil aparelhos celulares sem nota fiscal foram apreendidos nesta segunda-feira (28), em Dourados, a 229,6 km de Campo Grande. A carga, avaliada em mais de R$ 10 milhões, estava escondida dentro do compartimento refrigerado de um caminhão que transportava produtos alimentícios com destino ao estado de Goiás.

A apreensão aconteceu durante uma inspeção realizada em uma empresa de processamento de carne suína, localizada às margens da BR-163. A abordagem foi motivada por indícios de irregularidade em uma das cargas que sairiam do local.

No compartimento de refrigeração do veículo, entre paletes de carne embutida, foram encontradas 175 caixas com os aparelhos, de diferentes marcas e modelos. Embora o caminhão tenha sido apreendido para investigação, os alimentos permaneceram na empresa e não foram alvo de retenção.

Investigação e Envolvimento de Grupos Organizados

Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), envolvida no caso, esse tipo de transporte refrigerado vem sendo utilizado para ocultar mercadorias irregulares, o que levanta suspeitas sobre o envolvimento de grupos organizados no esquema.

A investigação continua em andamento, com foco na identificação dos responsáveis e no rastreamento da rota usada para o transporte da carga. O caso também é analisado em conexão com possíveis operações de lavagem de dinheiro oriundo de atividades ilícitas.

Informações sobre o caso podem ser encaminhadas de forma anônima. O canal de denúncias está disponível 24 horas por dia pelo número (67) 99633-7982.

*Com informações da Polícia Civil de MS