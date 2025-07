Mais de R$ 10 bilhões ainda esperam resgate no Sistema de Valores a Receber

Brasileiros recuperaram R$ 315 milhões em valores esquecidos no sistema financeiro apenas no mês de maio, segundo dados divulgados nesta terça-feira (8) pelo Banco Central. Desde que foi criado, o Sistema de Valores a Receber (SVR) já devolveu R$ 10,7 bilhões aos correntistas. No entanto, ainda restam R$ 10,1 bilhões disponíveis para saque.

O SVR permite que pessoas físicas e jurídicas verifiquem se têm dinheiro esquecido em contas bancárias encerradas, consórcios, cooperativas de crédito ou outras instituições. A consulta é gratuita e pode ser feita no site do Banco Central, sem necessidade de login. Já para solicitar o saque, é preciso ter uma conta Gov.br com nível prata ou ouro e verificação em duas etapas.

Uma novidade implantada em maio foi a solicitação automática de resgate. Agora, quem possui chave Pix vinculada ao CPF pode autorizar o sistema a transferir os valores disponíveis diretamente para sua conta, sem a necessidade de acessar o site a cada nova liberação. A funcionalidade está disponível apenas para pessoas físicas e a adesão é opcional.

Até o final de maio, mais de 31 milhões de pessoas e empresas já haviam recuperado seus valores esquecidos. Por outro lado, cerca de 48 milhões de beneficiários ainda não realizaram o saque — a maioria com direito a pequenas quantias. Os valores de até R$ 10 representam mais de 60% dos casos.

O Banco Central também alerta para golpes. Nenhum serviço do SVR é cobrado e o órgão não envia links nem entra em contato por telefone ou mensagens para confirmar dados pessoais. Qualquer solicitação deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais.