Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em carro na MS-060

Na manhã desta quinta-feira (30), o Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou uma das maiores apreensões de drogas da segunda fase da Operação RENOE (Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas). A ação ocorreu na rodovia MS-060, rota é conhecida por ser escolhida pelos traficantes para escoamento de entorpecentes vindos da fronteira com o Paraguai.

Durante patrulhamento, os policiais deram ordem de parada a um veículo de passeio ocupado por um casal. Ao avistar o bloqueio com sinalização luminosa, o condutor realizou uma manobra brusca e fugiu em alta velocidade, iniciando uma perseguição tática. A fuga incluiu manobras perigosas e até uma tentativa de colisão contra a viatura policial.

O veículo acabou colidindo com uma árvore na entrada do Assentamento Santa Mônica, e o motorista fugiu a pé. A passageira permaneceu no local e foi detida e o condutor foi preso pelo Batalhão Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu/MS), após duas horas da abordagem do Choque.

Durante a vistoria no veículo, os militares encontraram 1.330 quilos de maconha, acondicionados em mais de mil invólucros. A mulher revelou que o companheiro era o responsável pelo transporte da droga, que saiu de Sidrolândia com destino a Campo Grande. O suspeito, que já tinha mandado de prisão em aberto, foi preso horas depois por outra equipe da Polícia Militar.

Operação RENOE II

Com essa apreensão, a Operação RENOE II alcança números expressivos:

36 pessoas conduzidas , sendo 23 em flagrante, 12 capturados por mandado e 1 TCO lavrado;

7 armas de fogo apreendidas;

4 veículos recuperados;

14 ocorrências de tráfico de drogas registradas;

E um total de 1.510 quilos de drogas retirados de circulação.

O tenente-coronel Rocha, comandante do Batalhão de Choque, destacou o papel estratégico da operação e a importância da integração entre as polícias dos estados no combate ao crime organizado: