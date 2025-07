Mais países retiram restrições à carne de frango do Brasil

Quatro países — Kuwait, Bahrein, Albânia e Turquia — retiraram as restrições à importação de carne de frango do Brasil após a conclusão do foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) registrado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A liberação foi anunciada pelo Ministério da Agricultura e reforça a retomada gradual da normalidade nas exportações brasileiras do setor.

Com isso, 36 países já não impõem restrições à carne de aves do Brasil. Entre eles estão Argentina, México, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Vietnã, Egito e Índia. Essas nações reconhecem a situação sanitária controlada após medidas de contenção adotadas no foco identificado em Montenegro.

Por outro lado, ainda permanecem com suspensão total das importações países como Canadá, China, Chile, União Europeia, Malásia e Paquistão. Há também suspensões parciais, com abrangência limitada ao Rio Grande do Sul ou a zonas específicas. Angola, Arábia Saudita, Rússia e Coreia do Sul, por exemplo, restringem compras apenas do estado gaúcho.

Alguns países adotam barreiras mais pontuais. O Catar suspendeu importações somente do município de Montenegro, enquanto o Japão ampliou a restrição para incluir Campinápolis (MT) e Santo Antônio da Barra (GO). Outras nações, como Maurício e Uzbequistão, adotam o critério de regionalização, permitindo embarques de áreas não afetadas, conforme normas internacionais da OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) e da OMC (Organização Mundial do Comércio).

A expectativa é que, com a manutenção do controle sanitário, mais países revejam as restrições nos próximos meses. O Brasil é um dos maiores exportadores globais de carne de frango e a retomada completa dos embarques é estratégica para o setor.