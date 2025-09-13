Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

NOVA GESTÃO

Marcelo Bertoni é reconduzido à presidência da Famasul em solenidade

Diretoria eleita assume compromisso de fortalecer o agronegócio sul-mato-grossense com representatividade, inovação e sustentabilidade

Duda Schindler

Nova diretoria do Sistema Famasul - Foto: Divulgação
Nova diretoria do Sistema Famasul - Foto: Divulgação

A nova diretoria do Sistema Famasul tomou posse nesta sexta-feira (12) em Campo Grande. Marcelo Bertoni foi reconduzido à presidência, com Mauricio Saito, de Itaporã, como vice-presidente; Frederico Stella, de Aquidauana, como diretor-tesoureiro; e Fábio Olegário Caminha, de Maracaju, como diretor-secretário.

O evento contou com representantes de 12 federações estaduais, parlamentares, sindicatos rurais e colaboradores da Casa Rural, além da presença do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, e da senadora Tereza Cristina.

Em seu discurso, Bertoni destacou o compromisso de garantir representatividade, segurança jurídica e sustentabilidade ao setor produtivo de Mato Grosso do Sul. Ele também apresentou dados da gestão 2021-2025, incluindo a emissão de 222 mil certificados do Senar/MS, a participação de 669 mil alunos no Programa Agrinho e a formação de mais de 2 mil estudantes em cursos técnicos.

Bertoni relembrou a mediação de um acordo entre produtores rurais e indígenas em Antônio João e a participação da Famasul em quase 300 conselhos e colegiados estaduais e nacionais, incluindo pautas como o Estatuto do Pantanal, a lei do Marco Temporal e a defesa do direito de propriedade.

O governador Eduardo Riedel afirmou que o agronegócio contribui para o crescimento econômico de Mato Grosso do Sul e apontou a produção sustentável e a meta de neutralidade de carbono até 2030 como prioridades.

João Martins e Tereza Cristina também reforçaram a atuação de Bertoni à frente da entidade e o convidaram para integrar a diretoria nacional da CNA na próxima gestão.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos