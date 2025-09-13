Marcelo Bertoni é reconduzido à presidência da Famasul em solenidade

A nova diretoria do Sistema Famasul tomou posse nesta sexta-feira (12) em Campo Grande. Marcelo Bertoni foi reconduzido à presidência, com Mauricio Saito, de Itaporã, como vice-presidente; Frederico Stella, de Aquidauana, como diretor-tesoureiro; e Fábio Olegário Caminha, de Maracaju, como diretor-secretário.

O evento contou com representantes de 12 federações estaduais, parlamentares, sindicatos rurais e colaboradores da Casa Rural, além da presença do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, e da senadora Tereza Cristina.

Em seu discurso, Bertoni destacou o compromisso de garantir representatividade, segurança jurídica e sustentabilidade ao setor produtivo de Mato Grosso do Sul. Ele também apresentou dados da gestão 2021-2025, incluindo a emissão de 222 mil certificados do Senar/MS, a participação de 669 mil alunos no Programa Agrinho e a formação de mais de 2 mil estudantes em cursos técnicos.

Bertoni relembrou a mediação de um acordo entre produtores rurais e indígenas em Antônio João e a participação da Famasul em quase 300 conselhos e colegiados estaduais e nacionais, incluindo pautas como o Estatuto do Pantanal, a lei do Marco Temporal e a defesa do direito de propriedade.

O governador Eduardo Riedel afirmou que o agronegócio contribui para o crescimento econômico de Mato Grosso do Sul e apontou a produção sustentável e a meta de neutralidade de carbono até 2030 como prioridades.

João Martins e Tereza Cristina também reforçaram a atuação de Bertoni à frente da entidade e o convidaram para integrar a diretoria nacional da CNA na próxima gestão.