Marcos e Belutti abrem o 18º Festival do Sobá em Campo Grande

A dupla sertaneja Marcos e Belutti será a primeira atração nacional confirmada do 18º Festival do Sobá, que acontece de 6 a 10 de agosto na Feira Central de Campo Grande. O show terá entrada gratuita e abre a programação do evento, que este ano integra as comemorações do centenário da Feira Central.

Realizado pela Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur) e com oferecimento do SESC Fecomércio MS, o festival deve reunir milhares de pessoas em torno da música, cultura regional e gastronomia nipo–brasileira. A organização também promete anunciar, nos próximos dias, um segundo artista nacional.

Além dos shows, o evento vai destacar o empreendedorismo local e oferecer uma programação que valoriza a cultura sul-mato-grossense. A iniciativa conta com apoio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), Fundação de Cultura de MS (FCMS), SESC MS e SEBRAE MS.

Para a presidente da Afecetur, Alvira Appel, a escolha de Marcos e Belutti como atração principal representa um presente ao público da feira. “São artistas que conversam com a diversidade do nosso público e que fazem parte de grandes festivais. É uma forma de homenagear quem sempre valorizou esse espaço”, afirma.

Com 15 anos de trajetória e hits como “Domingo de Manhã” e “Aquele 1%”, a dupla já percorreu os principais palcos do país e se consolidou como um dos nomes fortes do sertanejo atual.