Materiais de pesca ilegal são apreendidos na fronteira de MS

Durante operação de fiscalização entre os dias 3 e 4 de maio, a Polícia Militar Ambiental (PMA) abordou mais de 50 pessoas e apreendeu diversos equipamentos ilegais de pesca nos rios Apa e Paraguai, na região de fronteira em Porto Murtinho, distante a 449 quilômetros de Campo Grande. Ao todo, 86 anzóis de galho — artefatos proibidos por lei — foram retirados dos rios, em uma ação voltada ao combate à pesca predatória.

A fiscalização fluvial foi conduzida pelo 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (1º BPMA), com apoio da 4ª Companhia PMA de Bonito. As equipes foram mobilizadas a partir das unidades de Bonito, Jardim, Bela Vista e Porto Murtinho. No total, cerca de 200 quilômetros de rios foram percorridos pelas embarcações policiais.

Além das abordagens a pescadores e vistoria em ranchos de pesca, a operação também promoveu ações de orientação e educação ambiental, alertando frequentadores e pescadores sobre os impactos da pesca ilegal.

Segundo a PMA, o trecho fiscalizado — que vai de Porto Murtinho até a região da Ingazeira — é considerado de alta sensibilidade ambiental e estratégico por sua localização na faixa de fronteira. A área será alvo de fiscalizações contínuas nos próximos meses, com o objetivo de preservar a ictiofauna e coibir práticas predatórias.

*Com informações da PMA/MS