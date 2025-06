Matheus e Lorenzo contam sua trajetória e projetam novos passos no sertanejo

Na quarta-feira (4), o estúdio da Rádio Massa FM Campo Grande se encheu de emoção, histórias e boa música com a presença da dupla sertaneja Matheus e Lorenzo. Carismáticos, talentosos e com uma trajetória marcada por superação, os dois artistas contaram um pouco sobre sua vida, conquistas e sonhos durante o programa Giro Massa. A entrevista revelou muito além das vozes afinadas: revelou dois homens apaixonados pelo que fazem e determinados a levar sua arte para todo o Brasil.

Matheus nos estúdios da Massa FM – Luiz Soares

Matheus nasceu em Irupi, no Espírito Santo. Já trabalhou como vendedor, locutor de rádio e até arriscou ser cabeleireiro. “A gente tem que se virar, bicho”, comentou, entre risos, ao lembrar do tempo em que cortou o cabelo do parceiro Lorenzo em Três Lagoas — um episódio que, segundo os dois, terminou em desastre capilar e boas risadas.

Lorenzo nos estúdios da Massa FM – Luiz Soares

Lorenzo é natural de Santo Expedito, no interior de São Paulo, município com apenas três mil habitantes. Foi em Presidente Prudente (SP) que os dois se conheceram e iniciaram a parceria musical. Atualmente, dividem a rotina entre a cidade paulista e Campo Grande, quase sempre na estrada, levando suas modas para todos os cantos do país.

A força das referências

Durante a entrevista, Matheus e Lorenzo prestaram homenagens musicais aos ídolos que os influenciaram, como Marcos & Belutti e Zezé Di Camargo & Luciano. “O Zezé é o maior em números, não tem outro”, afirmou Matheus, fã declarado da dupla veterana. Eles também interpretaram um pot-pourri do grupo Roupa Nova, mostrando versatilidade vocal e respeito à música popular brasileira.

Do improviso ao sucesso

Uma das histórias mais marcantes contadas pela dupla foi sobre o hit “Voz de Fundo”. A música quase ficou de fora do DVD, mas acabou sendo gravada de última hora. Para surpresa dos próprios artistas, viralizou nas redes e somou milhões de visualizações logo após o lançamento. “A música mudou a nossa carreira”, admitiu Lorenzo.

Outro sucesso inesperado foi a releitura da canção “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”, eternizada por Ivete Sangalo. “Ela já era uma obra-prima, mas decidimos colocar nossa alma nela”, contou Matheus. O resultado foi uma versão emotiva, que tocou profundamente os fãs — muitos deles usando o som para declarar amor nas redes sociais.

Projetos e o futuro

A dupla está prestes a lançar o projeto “Referências”, um DVD com releituras e composições autorais. A estreia do próximo volume está marcada para o dia 13 de junho. Além disso, Matheus e Lorenzo prometem mais novidades nas plataformas digitais. “O pessoal não perde por esperar”, garantiu Matheus.

Apesar da agenda apertada, os dois mantêm os pés no chão. Com muito bom humor e gratidão, agradecem cada conquista, cada fã e cada oportunidade.

Confira a entrevista completa no Giro da Massa, desta quarta-feira (4):