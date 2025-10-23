Mato Grosso do Sul lidera número de exames para arboviroses no país

Mato Grosso do Sul ocupa o primeiro lugar no país em número de exames laboratoriais realizados para identificação de arboviroses — doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika, chikungunya, oropouche e mayaro. Dados do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), sistema nacional do Ministério da Saúde, mostram que o estado ultrapassou 139 mil testes neste ano, com destaque para as regionais de Campo Grande e Dourados, que estão entre as áreas com maior volume de diagnósticos no Brasil.

O desempenho foi apresentado durante a Reunião Nacional das Arboviroses, realizada em Brasília, e reflete a integração entre o Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen) e as unidades de saúde dos 79 municípios. O trabalho inclui o envio regular de amostras para análise, o que permite acompanhar a circulação dos vírus e agir rapidamente diante de possíveis surtos.

Segundo a gerente técnica estadual de Doenças Endêmicas, Jéssica Klener, a liderança é resultado da adesão dos municípios ao monitoramento contínuo. “O envio constante de amostras garante diagnósticos precisos e fortalece a vigilância epidemiológica em todo o estado”, destacou.

O diretor do Lacen, Luiz Henrique F. Demarchi, acrescentou que o laboratório atua não apenas na realização dos testes, mas também na capacitação e orientação técnica das equipes locais. Essa atuação integrada, afirma, é o que permite respostas mais rápidas e eficazes em períodos de maior risco de transmissão.

Com a marca alcançada em 2025, Mato Grosso do Sul reforça o papel de referência nacional no enfrentamento das arboviroses, combinando vigilância laboratorial, estrutura técnica e articulação entre os municípios.