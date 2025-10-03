Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

TEMPESTADE

Mato Grosso do Sul registra quase 23 mil raios em 24 horas

Campo Grande concentrou mais de 4,5 mil descargas, e Energisa alerta para riscos durante tempestades

Duda Schindler

MS está entre os que apresentam maior densidade de descargas no Brasil - Foto: Reprodução/ Energisa
MS está entre os que apresentam maior densidade de descargas no Brasil - Foto: Reprodução/ Energisa

Mato Grosso do Sul registrou 22.745 raios em apenas um dia, segundo dados do NetClima. O fenômeno foi observado na quinta-feira (2), com média de quase mil descargas elétricas por hora. Só em Campo Grande, foram contabilizados 4.516 raios, reflexo da intensa atividade elétrica na atmosfera.

O estado está entre os que apresentam maior densidade de descargas no Brasil, de acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Inpe. A condição reforça a vulnerabilidade da região a eventos climáticos extremos, que tendem a ser mais frequentes durante o verão.

Medidas de segurança

Diante desse cenário, a Energisa orienta a população a adotar medidas de segurança. Entre as principais recomendações estão evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica, manter distância de janelas e estruturas metálicas, não se abrigar sob árvores e evitar locais abertos, como campos, rios e piscinas.

A concessionária informa ainda que possui um plano de contingência para reduzir os impactos de tempestades no sistema elétrico. O monitoramento das condições climáticas é feito em tempo real, permitindo atuação estratégica em caso de interrupções no fornecimento de energia.

Em situações de queda de energia, os clientes devem acionar os canais de atendimento: pelo telefone 0800 722 7272, pelo aplicativo Energisa On, pela Agência Digital no site energisa.com.br ou via atendente virtual no WhatsApp, disponível em www.gisa.energisa.com.br.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos