Mato Grosso do Sul registra quase 23 mil raios em 24 horas

Mato Grosso do Sul registrou 22.745 raios em apenas um dia, segundo dados do NetClima. O fenômeno foi observado na quinta-feira (2), com média de quase mil descargas elétricas por hora. Só em Campo Grande, foram contabilizados 4.516 raios, reflexo da intensa atividade elétrica na atmosfera.

O estado está entre os que apresentam maior densidade de descargas no Brasil, de acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Inpe. A condição reforça a vulnerabilidade da região a eventos climáticos extremos, que tendem a ser mais frequentes durante o verão.

Medidas de segurança

Diante desse cenário, a Energisa orienta a população a adotar medidas de segurança. Entre as principais recomendações estão evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica, manter distância de janelas e estruturas metálicas, não se abrigar sob árvores e evitar locais abertos, como campos, rios e piscinas.

A concessionária informa ainda que possui um plano de contingência para reduzir os impactos de tempestades no sistema elétrico. O monitoramento das condições climáticas é feito em tempo real, permitindo atuação estratégica em caso de interrupções no fornecimento de energia.

Em situações de queda de energia, os clientes devem acionar os canais de atendimento: pelo telefone 0800 722 7272, pelo aplicativo Energisa On, pela Agência Digital no site energisa.com.br ou via atendente virtual no WhatsApp, disponível em www.gisa.energisa.com.br.