BOLETIM

Mato Grosso do Sul se aproxima de 8 mil casos confirmados de dengue em 2025

Estado já soma mais de 13 mil casos prováveis das duas doenças, segundo boletim da SES

Duda Schindler

Mato Grosso do Sul já registrou 13.415 casos prováveis de Dengue, sendo 7.950 casos confirmados, em 2025. Os dados foram apresentados no boletim referente à 36ª semana epidemiológica, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na quarta-feira (10).

Além dos casos, o estado já registrou 17 óbitos confirmados em decorrência da doença, enquanto outros sete estão em investigação. Entre as vítimas, seis delas possuíam algum tipo de comorbidade. O Boletim aponta que os óbitos foram registrados em 15 municípios.

Segundo o documento, alguns municípios registraram baixa incidência da doença nos últimois 14 dias. Entre os munícipios que tiveram queda estão Nioaque, Inocência, Camapuã, Aparecida do Taboado, Ivinhema, Bataguassu, Caarapó, Chapadão do Sul e Aquidauana.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 188.875 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o estado já registrou 13.789 casos prováveis, sendo 7.209 confirmados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). O documento também confirma 71 casos da doença em gestantes.

Conforme o boletim, 16 óbitos foram confirmados em decorrência da doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi.

Entre as vítimas, 12 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

