Mato Grosso do Sul tem o mais completo diagnóstico de solos do Brasil

Mato Grosso do Sul passa a contar com o mais completo diagnóstico de solos do país, resultado do Zoneamento Agroecológico (ZAE) elaborado pela Semadesc em parceria com a Embrapa Solos, do Rio de Janeiro. O estudo reúne mais de 3.500 amostras coletadas em cerca de 3 mil pontos do estado e traça um panorama detalhado sobre as características químicas, físicas e biológicas dos solos, além da capacidade hídrica e da aptidão para diferentes tipos de cultivo.

O levantamento identifica as áreas com maior potencial para agricultura e pecuária, as zonas de conservação ambiental e as regiões suscetíveis à erosão ou degradação. De acordo com os dados, aproximadamente 65% do território estadual — o equivalente a 234 mil quilômetros quadrados — é considerado apto para atividades agropecuárias, incluindo produção de grãos, pastagens e silvicultura.

As informações obtidas permitem orientar investimentos e políticas públicas voltadas ao uso sustentável da terra, oferecendo mais segurança tanto para o produtor rural quanto para o planejamento ambiental do Estado. O material também servirá de base para futuros projetos de manejo e conservação dos recursos naturais.

