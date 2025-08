Maus-tratos: homem é multado em R$ 27 mil por transporte cruel de cavalos em Naviraí

Durante uma barreira ambiental realizada na manhã de sábado (2), na rodovia MS-141, em Naviraí, a Polícia Militar Ambiental flagrou um caso grave de maus-tratos envolvendo 27 cavalos transportados em condições degradantes.

A ação foi conduzida por equipes da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, que abordaram um caminhão com carroceria adaptada para carga viva. Ao inspecionar o veículo, os policiais constataram que os animais — entre cavalos e éguas, a maioria com pelagem alazã — estavam amontoados em um espaço insuficiente, sem ventilação adequada, sem acesso a alimentação, higiene ou descanso.

A carroceria, do tipo boiadeira, possuía vedação lateral e apenas uma abertura na parte superior, tornando o ambiente abafado e insalubre. Três dos animais apresentavam ferimentos graves no rosto e nos olhos, incluindo lacerações profundas e exposição óssea, indicando sofrimento extremo durante o transporte.

O motorista do caminhão confessou não possuir a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento exigido por lei e emitido pela IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal). Ele informou que os cavalos foram embarcados em Bataguassu (MS) com destino a uma fazenda no município de Tacuru (MS).

Diante da situação, a PMA aplicou uma multa de R$ 1.000,00 por animal, totalizando R$ 27 mil. Os equídeos foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde o caso foi registrado como crime ambiental. O condutor também foi encaminhado à unidade policial e poderá responder criminalmente por maus-tratos a animais.

