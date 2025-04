Mercado de carne bovina exige adaptação do Brasil, alerta especialista

FAMOSA ONÇA!

Onça-pintada capturada no Pantanal segue debilitada e em tratamento

Animal resgatado no pesqueiro Touro Morto apresenta desidratação e alterações em órgãos vitais A onça-pintada capturada na região do pesqueiro Touro Morto, no Pantanal sul-matogrossense, no dia 24 de abril, permanece em estado de saúde delicado e está recebendo cuidados no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande. Segundo o primeiro boletim […]