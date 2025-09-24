Mercado do boi gordo em MS mostra firmeza, mas cenário nacional segue pressionado

O mercado do boi gordo em Mato Grosso do Sul tem apresentado maior resistência em relação a outras regiões do país. A avaliação é do analista Hyberville Neto, que participou do Agro é Massa desta quarta-feira (24). Segundo ele, o estado concentra hoje algumas das principais praças pecuárias com preços mais firmes, mesmo em um cenário nacional marcado por frigoríficos testando valores menores.

Neto explicou que, em nível Brasil, os frigoríficos têm conseguido alongar programações de abate com animais de confinamentos próprios, contratos a termo e parcerias, o que dá espaço para negociações em valores reduzidos.

No entanto, a proximidade da virada de mês pode alterar esse movimento, já que o período costuma trazer maior demanda no atacado e no varejo, especialmente após o pagamento dos salários. Nesse contexto, frigoríficos menores podem precisar adotar uma postura mais agressiva nas compras.

No mercado de reposição, a análise é positiva. Apesar da pressão recente sobre o boi gordo, bezerros seguem com preços firmes, mantendo o ágio da reposição em alta. Para Neto, esse cenário sinaliza menor oferta futura de animais, o que estimula a retenção de fêmeas e valorizando a cria, o que deve impactar na disponibilidade de carne nos próximos anos.

Exportações

Outro ponto destacado pelo analista foi o bom desempenho das exportações. Em setembro, a média diária embarcada indica que o Brasil pode superar a marca de 300 mil toneladas no mês, o que representaria um novo recorde histórico — acima das 276 mil toneladas registradas em julho deste ano.

Confira a análise completa no Agro é Massa desta quarta-feira (24):