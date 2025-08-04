Veículos de Comunicação
Mercado reduz projeção de inflação para 2025, mas índice ainda supera meta do Banco Central

Boletim Focus aponta queda na expectativa do IPCA; juros seguem em 15% ao ano para conter pressão inflacionária

Duda Schindler

Expectativa é que a Selic encerre 2025 ainda em 15% ao ano - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
Expectativa é que a Selic encerre 2025 ainda em 15% ao ano - Foto: Reprodução/ Agência Brasil

A previsão do mercado financeiro para a inflação oficial do país caiu pela décima semana consecutiva. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Banco Central, a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 5,09% para 5,07% em 2025. Apesar da leve queda, o índice ainda está acima do teto da meta de 4,5% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

Para os anos seguintes, a previsão também foi ajustada. Em 2026, a expectativa de inflação caiu de 4,44% para 4,43%. Para 2027 e 2028, o mercado projeta IPCA de 4% e 3,8%, respectivamente. A meta de inflação definida pelo governo é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Mesmo com a inflação mostrando sinais de desaceleração, os números acumulados seguem elevados. Em junho, o IPCA subiu 0,24%, influenciado pela alta na conta de luz. No entanto, a queda no preço dos alimentos ajudou a conter o avanço. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 5,35%, ultrapassando o limite da meta pelo sexto mês consecutivo.

Fora da meta

Sempre que a inflação permanece fora da meta por tanto tempo, o presidente do Banco Central precisa justificar o descumprimento em carta pública ao ministro da Fazenda. No documento, devem constar os motivos, as medidas corretivas adotadas e o prazo esperado para que o índice volte aos limites definidos.

Para controlar a inflação, o Banco Central mantém a taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano. O Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu o ciclo de altas na última reunião, mas afirmou que pode voltar a subir os juros se necessário. A expectativa é que a Selic encerre 2025 ainda em 15% ao ano, com queda prevista para os anos seguintes.

Em relação à economia, o boletim manteve a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2,23% para este ano. Já para 2026, o número foi revisado de 1,89% para 1,88%. A cotação do dólar deve fechar o ano em R$ 5,60, podendo chegar a R$ 5,70 até o fim de 2026.

