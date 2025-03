Ministério Público investiga maus-tratos a bovinos em fazenda de Rio Negro

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um inquérito civil para investigar a responsabilidade por maus-tratos a bovinos em uma fazenda localizada no município de Rio Negro. A apuração busca identificar responsabilidades e garantir a adoção de medidas para reparar os danos ambientais causados pela negligência na fazenda.

A investigação teve início após vistorias realizadas pela Polícia Militar Ambiental (PMA), pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Iagro) e pela Defesa Civil do Estado. Os órgãos constataram um cenário de abandono, com solo exposto, falta de pasto e fornecimento insuficiente de feno para os animais.

Também foram encontrados bovinos em estado de desnutrição extrema, sem forças para se levantar, além de diversas carcaças espalhadas pela propriedade.

A situação se agravou com a falta de sal mineral e suplementos alimentares, além da presença de bezerros guachos, cujas mães morreram ou rejeitaram as crias devido à fraqueza.

Apesar da recuperação parcial das pastagens com as chuvas, a lotação excessiva da fazenda fez com que o problema persistisse na estiagem de 2024. Relatórios recomendaram a redução do rebanho e a reestruturação das pastagens, mas a situação não foi resolvida.

Diante das irregularidades, a PMA aplicou uma multa de mais de R$ 1 milhão ao proprietário e determinou a apreensão dos 2.027 bovinos. Um fiel depositário foi designado para acompanhar os cuidados veterinários e garantir a adoção de medidas emergenciais para conter a mortandade.

A investigação segue em andamento, e o MPMS reforça que o proprietário tem responsabilidade legal e constitucional de garantir condições adequadas para os animais e respeitar a legislação ambiental vigente.

*Com informações do MPMS