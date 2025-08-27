Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

CULTURA

Morada dos Baís reabre com programação cultural e valorização da memória de Campo Grande

Casarão histórico recebe exposições, apresentações artísticas e intervenções criativas após passar por obras de revitalização e modernização

Duda Schindler

Morada dos Baís tem programação especial nesta quinta-feira (28) - Foto: Reprodução/ Edemir Rodrigues
Morada dos Baís tem programação especial nesta quinta-feira (28) - Foto: Reprodução/ Edemir Rodrigues

Campo Grande celebra nesta quinta-feira (28), às 17h30, a reabertura da Morada dos Baís, um dos principais patrimônios culturais e históricos da cidade. O casarão, tombado como bem histórico, volta a receber o público em um momento que une preservação da memória e incentivo às artes.

A programação contará com salas de exposições temporárias dedicadas a artistas locais, além do acervo permanente da Prefeitura, que reúne obras e objetos de Lídia Baís. Parte do espaço também ganhou peças cedidas pelo Sesc, ampliando a diversidade do material exposto. Outra sala apresenta a trajetória do casarão e da família Baís por meio de fotografias e documentos históricos.

O pátio externo passa a integrar as atividades culturais com apresentações ao ar livre e espaço destinado ao artesanato regional, fortalecendo a economia criativa. O prédio passou por reparos estruturais que respeitaram a arquitetura original e recebeu um projeto de eficiência energética desenvolvido pela Energisa, garantindo modernização da rede elétrica e iluminação sustentável.

Notícias Relacionadas

Artistas campo-grandenses também deixaram suas marcas no espaço, com intervenções que incluem grafite, artes digitais, luminárias e obras coletivas doadas por grupos culturais. Entre os destaques está o retrato de Lídia Baís assinado pela artista Dani-se.

A cerimônia de reabertura contará com apresentação do músico Lucas Rosa, além da Orquestra de Campo Grande e do grupo Coro Cant’arte. A Prefeitura já planeja uma agenda diversificada de eventos, como saraus, oficinas e novas exposições, transformando a Morada dos Baís em um centro cultural ativo e acessível para toda a população.

Reabertura da Morada dos Baís

Endereço: Avenida Noroeste, nº 5.140 – Centro (esquina com Avenida Afonso Pena)
Data: 28 de agosto de 2025 (quinta-feira)
Horário: 17h30

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos