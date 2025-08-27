Morada dos Baís reabre com programação cultural e valorização da memória de Campo Grande

Campo Grande celebra nesta quinta-feira (28), às 17h30, a reabertura da Morada dos Baís, um dos principais patrimônios culturais e históricos da cidade. O casarão, tombado como bem histórico, volta a receber o público em um momento que une preservação da memória e incentivo às artes.

A programação contará com salas de exposições temporárias dedicadas a artistas locais, além do acervo permanente da Prefeitura, que reúne obras e objetos de Lídia Baís. Parte do espaço também ganhou peças cedidas pelo Sesc, ampliando a diversidade do material exposto. Outra sala apresenta a trajetória do casarão e da família Baís por meio de fotografias e documentos históricos.

O pátio externo passa a integrar as atividades culturais com apresentações ao ar livre e espaço destinado ao artesanato regional, fortalecendo a economia criativa. O prédio passou por reparos estruturais que respeitaram a arquitetura original e recebeu um projeto de eficiência energética desenvolvido pela Energisa, garantindo modernização da rede elétrica e iluminação sustentável.