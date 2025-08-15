Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

COMBATE

Moreninhas recebe o Fumacê nesta sexta-feira

Aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina

Duda Schindler

Aplicação do inseticida ocorre das 16h às 22h - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Aplicação do inseticida ocorre das 16h às 22h - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado nas Moreninhas, nesta sexta-feira (15), com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, pelas ruas das Moreninhas. 

Confira o itinerário:

  • Moreninhas – BR-163, com R. Estancia Felicidades

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno pode atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos. 

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina. 

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos