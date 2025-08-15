Moreninhas recebe o Fumacê nesta sexta-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado nas Moreninhas, nesta sexta-feira (15), com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, pelas ruas das Moreninhas.

Confira o itinerário:

Moreninhas – BR-163, com R. Estancia Felicidades

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno pode atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças.