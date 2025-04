Morre Cândido Alberto da Fonseca, nome importante da cultura de MS

O cineasta, roteirista, dramaturgo e jornalista Cândido Alberto da Fonseca faleceu na manhã desta quarta-feira (23), no Hospital do Coração, em Campo Grande, aos 71 anos. Segundo informações, ele foi submetido a uma cirurgia, teve complicações no quadro clínico e precisou ser entubado

Cândido teve atuação reconhecida nas áreas de comunicação, artes cênicas e produção audiovisual em Mato Grosso do Sul.

Sua morte foi confirmada pelo Fórum de Cultura de Campo Grande/MS (FCCG/MS), em postagem.

“É com profundo pesar que comunicamos a partida do nosso companheiro, o cineasta, Cândido Alberto da Fonseca. Grande artista com obras fundamentais para a cultura de MS e profundo militante pelas políticas culturais, sobretudo em Campo Grande, uma figura ímpar para este Fórum. Cândido, agradecemos por tudo, pela bravura, pela força, pela contribuição. Adelante, hermano!” Nota de pesar da FCCG/MS

Quem foi Cândido Fonseca

Entre seus principais trabalhos estão filmes como O Caçador de Onças, que teve participação do produtor Bill Footman, e produções como Conceição dos Bugres, além de documentários e programas televisivos com foco em temas sociais. Seu trabalho teve repercussão dentro e fora do estado.

Formado em Jornalismo pela Universidade Gama Filho (RJ), Cândido também era mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e possuía especialização em Ciências Políticas cursada em Moscou. Durante a década de 1980, foi diretor executivo da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, onde atuou no desenvolvimento de políticas culturais.

Fundador da Sociedade dos Povos Indígenas do Brasil, ele teve participação ativa em movimentos voltados à defesa dos direitos indígenas. Também esteve envolvido com o teatro e participou de produções audiovisuais tanto nos bastidores quanto em frente às câmeras.