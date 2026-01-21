Morre Dona Beca, mãe do deputado Vander Loubet

Morreu na manhã desta quarta-feira (21), em Campo Grande, Aparecida dos Santos Loubet, conhecida como Dona Beca, aos 83 anos. Ela era mãe do deputado federal Vander Loubet (PT) e irmã do deputado estadual e ex-governador Zeca do PT.

Dona Beca estava internada no Hospital Militar de Área, na capital sul-mato-grossense. Na semana passada, ela havia sido transferida de Porto Murtinho para Campo Grande para avaliação de um quadro de diarreia. Durante os exames, foi identificado um tumor no intestino, o que levou à realização de uma cirurgia de urgência.

Detalhes sobre o Falecimento de Dona Beca

Segundo a família, o procedimento foi considerado bem-sucedido, mas, devido ao estado de saúde fragilizado, Aparecida Loubet desenvolveu uma infecção urinária que evoluiu para um quadro irreversível.

Dona de casa, Dona Beca foi casada com Bernardo Loubet, que morreu em setembro de 2021. Ela deixa os filhos Darlei, Elizabeth e Vander, além de netos e bisnetos.

Velório e Sepultamento

O corpo será levado para Porto Murtinho, cidade de origem da família. O velório está previsto para começar às 17h desta quarta-feira, e o sepultamento ocorrerá na manhã desta quinta-feira (22).