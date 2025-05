Mostra gratuita no MIS exibe clássicos do cinema tcheco

O Museu da Imagem e do Som (MIS), recebe entre os dias 4 e 7 de junho a mostra “Nas Asas da Imaginação Tcheca – Mostra de Cinema de Animação e Fantasia”. A programação, com entrada gratuita, apresenta uma seleção de filmes que marcaram a produção audiovisual da então Tchecoslováquia nas décadas de 1940 a 1970.

Ao todo, serão exibidos quatro longas-metragens e uma sessão especial de curtas voltados ao público infantil. As obras fazem parte de um período importante do cinema tcheco, que transita entre o realismo, o surrealismo, o humor e críticas sociais, refletindo tanto o pós-guerra quanto o movimento da Nova Onda, surgido nos anos 1960.

A curadoria reúne trabalhos de cineastas consagrados internacionalmente, como Karel Zeman, Jiří Trnka e Hermína Týrlová. A mostra contempla desde narrativas mais voltadas ao público adulto até produções ideais para crianças, destacando o uso criativo da fantasia como marca registrada da cinematografia tcheca.

“A proposta é apresentar uma tradição cinematográfica importante da Europa Central e promover o acesso a obras que nem sempre chegam ao circuito comercial. Além disso, buscamos estimular o diálogo cultural e artístico com outras realidades e estilos narrativos”, afirma Márcio Veiga, coordenador do MIS.

O evento será realizado no terceiro andar do Memorial da Cultura e Cidadania, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, no centro de Campo Grande. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Programação:

04/06 (quarta-feira), às 19h – Sonho de Uma Noite de Verão

– Sonho de Uma Noite de Verão 05/06 (quinta-feira), às 19h – O Assassinato do Sr. Diabo

– O Assassinato do Sr. Diabo 06/06 (sexta-feira), às 19h – Viagem ao Fim do Universo

– Viagem ao Fim do Universo 07/06 (sábado), das 16h às 18h – Sessão de Curtas Infantis: Ferda, a Formiga A Cabana de Pão de Gengibre Por que a Girafa Chora Galinhas Mal Desenhadas

– Sessão de Curtas Infantis: 07/06 (sábado), às 19h – O Barão Fanfarão

A programação é uma oportunidade para o público sul-mato-grossense conhecer ou revisitar produções que influenciaram o cinema mundial com sua abordagem estética singular.

