Motociclista fica ferido em acidente na Av. Tamandaré

Um motociclista ficou ferido em um acidente na Avenida Tamandaré, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (8). A vítima apresentava intenso sangramento em uma das pernas e recebeu atendimento no local.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 16h45. Uma ambulância foi acionada e chegou poucos minutos depois para prestar os primeiros socorros.

O estado de saúde do motociclista ainda não foi informado. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.