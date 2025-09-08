Veículos de Comunicação
CAMPO GRANDE

Motociclista fica ferido em acidente na Av. Tamandaré

Vítima sofreu sangramento intenso na perna e foi socorrida no local

Duda Schindler

Foto: Das Ruas
Foto: Das Ruas

Um motociclista ficou ferido em um acidente na Avenida Tamandaré, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (8). A vítima apresentava intenso sangramento em uma das pernas e recebeu atendimento no local.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 16h45. Uma ambulância foi acionada e chegou poucos minutos depois para prestar os primeiros socorros.

O estado de saúde do motociclista ainda não foi informado. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

