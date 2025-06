Motorista de ônibus é indiciado por causar acidente com duas mortes na BR-262

A investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu que o motorista do ônibus envolvido no grave acidente ocorrido na manhã de domingo (15), na BR-262, invadiu a contramão e causou a colisão frontal com um caminhão. O acidente, registrado no km 673 da rodovia, resultou na morte de duas pessoas e deixou uma terceira vítima em estado grave.

As apurações foram conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e incluíram o depoimento do condutor do caminhão, além da análise das imagens do sistema de segurança do ônibus. Com base nas evidências reunidas, o motorista do coletivo, de 54 anos, foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos cometidos na direção de veículo automotor. Os crimes foram enquadrados em concurso formal, já que o acidente ocorreu durante o exercício da atividade profissional de transporte de passageiros.