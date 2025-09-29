Motorista morre carbonizado após colisão entre carretas na BR-163, em Campo Grande

Um grave acidente entre duas carretas deixou uma pessoa morta no início da tarde desta segunda-feira (29), na BR-163, em Campo Grande. A colisão aconteceu no viaduto que cruza a BR-262, na saída para Três Lagoas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tentou desviar de um caminhão que não teria respeitado a sinalização de Pare em uma das alças de acesso. Durante a manobra, acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente com outra carreta.

Com o impacto, a cabine do veículo conduzido pela vítima ficou pendurada no viaduto e pegou fogo. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas, mas o motorista morreu carbonizado. O outro motorista, de 45 anos, foi socorrido com lesões graves e encaminhado para a Santa Casa. Ele transportava soja, que se espalhou pela pista.

O trecho ficou totalmente interditado, e às 15h teve início o processo de retirada dos veículos.

*Matéria atualizada às 15h44 com adição de informações