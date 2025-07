MP apura desmatamento em área de preservação em Bonito

A abertura irregular de uma passagem às margens do rio Anhumas, em Bonito, levou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a abrir uma investigação para apurar possíveis danos ambientais na região da Estrada do Sucuri, que dá acesso à Gruta do Lago Azul. A intervenção foi feita ao lado de uma ponte interditada, dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP), e causou desmatamento e impacto direto no curso d’água.

Segundo vistoria da Polícia Militar Ambiental, a passagem tem cerca de 70 metros de comprimento por 6 metros de largura e foi aberta com o uso de máquinas pesadas, atravessando o rio e reconectando-se à estrada original. A vegetação nativa foi totalmente removida no trajeto, e as margens do rio também sofreram danos, elevando o risco de assoreamento e prejudicando o habitat de espécies da região.

De acordo com a Polícia Civil, a ação ocorreu durante a manutenção da ponte existente no local. Um tratorista, a serviço de uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura, teria desconsiderado a sinalização de desvio e, por conta própria, criado a nova passagem sobre o leito do rio. O veículo foi descarregado de um caminhão e cruzou a área protegida, provocando os danos ambientais.

O Ministério Público Estadual determinou que a empresa responsável seja notificada e preste esclarecimentos em até 20 dias úteis. A Promotoria também solicitou documentos e imagens da área para aprofundar a investigação e identificar todos os responsáveis. O valor da multa ambiental aplicada até o momento foi de R$ 6 mil, com base na extensão da área atingida.

Durante as diligências, os fiscais localizaram o trator e os demais equipamentos utilizados em uma fazenda próxima. A equipe também usou drones para mapear e registrar os impactos ambientais no local.

O MPMS investiga a responsabilidade pela intervenção e analisa as medidas necessárias para reparação do dano, incluindo a possibilidade de ações para recuperação ambiental da área degradada.