Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

MEIO AMBIENTE

MP investiga balneário de Bonito por excesso de visitantes

Empreendimento recebeu mais de 600 pessoas além do limite permitido e foi multado em R$ 150 mil

Duda Schindler

Investigação vai apurar se houve descumprimento das condições da licença ambiental - Foto: Reprodução/ MPMS
Investigação vai apurar se houve descumprimento das condições da licença ambiental - Foto: Reprodução/ MPMS

A 2ª Promotoria de Justiça de Bonito abriu uma investigação para apurar possíveis impactos ambientais em um balneário da cidade, após constatação de que o local recebeu visitantes acima do permitido pela licença de operação. A irregularidade foi identificada em fiscalização da Polícia Militar Ambiental e confirmada por laudo técnico do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

De acordo com o relatório, entre os dias 30 e 31 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, o balneário recebeu 625 pessoas a mais do que o limite diário autorizado de 400 visitantes. Somente no feriado de Ano Novo, a capacidade foi ultrapassada em 284 pessoas. Pela infração, a empresa foi multada em R$ 150 mil.

Segundo o promotor substituto Felipe Blos Orso, a investigação vai apurar se houve descumprimento das condições da licença ambiental, verificar a extensão dos danos provocados pela superlotação e avaliar se haverá necessidade de reparação. Também serão analisadas as medidas preventivas adotadas pela empresa e possíveis responsabilidades administrativas e criminais.

A empresa foi notificada e tem 15 dias úteis para apresentar esclarecimentos, incluindo justificativa para o excesso de público e informações sobre o sistema de controle de acesso. O Ministério Público também requisitou documentos ao Imasul e à Prefeitura de Bonito para complementar a apuração.

O órgão destaca que o objetivo é garantir a preservação ambiental em Bonito, cidade conhecida mundialmente por seu turismo de natureza, onde a manutenção do equilíbrio ecológico é essencial para a atividade turística e para a qualidade de vida da população.

*Com informações do MPMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos