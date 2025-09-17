Veículos de Comunicação
SEM MUDANÇAS

MP pede multa contra Prefeitura por descumprir acordo sobre Centro Pop

Estrutura em Campo Grande segue precária mesmo após decisão judicial que determinava melhorias no atendimento à população em situação de rua

Duda Schindler

Centro POP da Capital em situações precárias - Foto: Reprodução/ MPMS
Centro POP da Capital em situações precárias - Foto: Reprodução/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) pediu à Justiça a aplicação imediata de multa diária de R$ 10 mil contra a Prefeitura de Campo Grande pelo não cumprimento de determinações para a regularização do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop). A solicitação foi feita nesta terça-feira (16) pela Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos.

Em junho, a Justiça havia homologado um acordo entre o município e o MP, no qual a administração municipal se comprometia a realizar reparos nas instalações sanitárias e na rede de esgoto, ampliar a estrutura de banho, adaptar acessibilidade, contratar novos profissionais, restabelecer o serviço de fornecimento de passagens e implantar uma residência inclusiva para pessoas com deficiência.

O prazo para execução era de 60 dias úteis.

No entanto, em vistoria realizada no início da semana, a promotora Paula Volpe constatou que as medidas não foram cumpridas e que a estrutura permanece precária.

Uma vistoria anterior, em março, já havia apontado condições insalubres e ausência de melhorias. A Prefeitura chegou a apresentar contestação, alegando que algumas ações foram realizadas, mas o Ministério Público considerou que não houve avanços efetivos.

Na manifestação, o MP argumenta que a omissão do município mantém centenas de pessoas em situação degradante e configura violação de direitos. Além da multa diária, o órgão pede que a Justiça autorize, se necessário, o bloqueio de verbas públicas para obras emergenciais, além de advertir a administração municipal pelo descumprimento da decisão judicial.

A Prefeitura de Campo Grande, em nota, informou que já adotou medidas no Centro POP, como instalação de banheiros químicos e contêineres, criação de uma nova Residência Inclusiva e restabelecimento do fornecimento de passagens. Também destacou que está em andamento a realocação do serviço, com prazo menor que o inicialmente previsto.

Nota da Prefeitura, na íntegra:

“A Prefeitura de Campo Grande informa que já adotou medidas concretas no Centro POP, como a instalação de banheiros químicos e contêineres, a criação de uma nova Residência Inclusiva com ampliação de vagas e o restabelecimento do fornecimento de passagens.

Também está em andamento a realocação do serviço, garantindo a entrega da nova unidade em prazo menor que o previsto inicialmente de 30 meses.

No processo judicial, o Município comprovou o cumprimento das determinações e reafirma seu compromisso em assegurar melhores condições de atendimento à população em situação de rua e em atender às recomendações dos órgãos de controle.”

O caso segue em análise na Justiça.

*Matéria atualiza às 16h54 para inserção da nota da Prefeitura Municipal de Campo Grande

