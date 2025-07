MS abre consulta pública para novo contrato de distribuição de gás canalizado

O Governo de Mato Grosso do Sul abriu consulta pública para discutir as diretrizes do novo contrato de concessão da MSGás, empresa responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado. O objetivo é ampliar a participação da sociedade no processo de modernização dos serviços e garantir maior eficiência e transparência no setor.

A consulta ficará aberta até 16 de agosto. Durante esse período, qualquer cidadão poderá enviar sugestões e contribuições para aprimorar o modelo de regulação e operação do serviço de gás natural. A proposta do novo contrato prevê a antecipação de investimentos, ampliação da rede de atendimento e melhoria na qualidade dos serviços prestados.

As sugestões devem ser enviadas pelo e-mail [email protected], utilizando o formulário disponível no site da Secretaria-Executiva de Parcerias Estratégicas. Os documentos de referência também podem ser acessados por meio da mesma plataforma.

Além da consulta, será realizada uma audiência pública no dia 30 de julho, às 14h (horário de MS), com transmissão remota. Interessados devem preencher o formulário disponível no site da TVB3 para receber o link de acesso. O regulamento completo está disponível no portal da EPE.

A MSGás é uma sociedade de economia mista com 51% de participação do Governo do Estado e 49% da Commit Gás S.A., e atua há 26 anos no setor. A empresa busca se consolidar como referência na transição energética, investindo em fontes alternativas e expandindo a infraestrutura de distribuição de gás natural.