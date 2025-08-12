MS adota dose zero contra o sarampo para bebês menores de um ano

Mato Grosso do Sul vai implementar a aplicação da chamada dose zero contra o sarampo para crianças entre 6 meses e 11 meses e 29 dias, seguindo orientação do Ministério da Saúde. A medida tem caráter preventivo e será adotada em todos os municípios do estado, especialmente nas regiões de maior risco por conta da proximidade com a fronteira internacional.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a dose zero é uma proteção extra que não substitui as vacinas previstas no calendário regular aos 12 e 15 meses, nem conta para a cobertura vacinal oficial. O objetivo é criar uma barreira imunológica mais cedo, garantindo maior segurança para os bebês que estão em fase vulnerável à doença.

A SES reforça ainda a importância de intensificar a atualização do esquema vacinal não só para crianças, mas também para adolescentes, jovens e adultos, com atenção especial às pessoas vindas de outros países. A nota técnica do Ministério da Saúde também orienta a vacinação específica para pessoas com alergia à proteína do leite de vaca, que devem receber versões adaptadas da vacina.

Recentemente, a SES realizou uma reunião online com coordenadores municipais de imunização para definir estratégias de aplicação, registro das doses e atuação rápida diante de casos suspeitos. Desde o surgimento dos primeiros casos confirmados na Bolívia, o estado intensificou as ações de bloqueio vacinal, buscas ativas e campanhas educativas, principalmente nas cidades de Corumbá e Ladário.

O fortalecimento das medidas ocorre em parceria com o Ministério da Saúde e as secretarias municipais, como parte de um esforço conjunto para evitar a reintrodução do vírus do sarampo e proteger a população sul-mato-grossense.