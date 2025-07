MS define planos de contingência para enfrentar enchentes, secas e incêndios

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta terça-feira (22) duas resoluções com planos de contingência voltados à resposta rápida em casos de desastres naturais. As medidas abrangem situações provocadas por chuvas intensas, seca prolongada e incêndios florestais. Os documentos foram elaborados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio de suas coordenadorias técnicas.

Os planos seguem a abordagem da Saúde Única, conceito que reconhece a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental. A estratégia visa antecipar riscos, melhorar a articulação entre setores e aumentar a eficiência das ações em momentos de emergência, como enchentes ou períodos críticos de seca.

Chuvas intensas

No caso das chuvas intensas, as ações envolvem a criação de um Comitê de Operação de Emergência (COE), notificação imediata do desastre aos sistemas de vigilância nacional, avaliação da qualidade da água, articulação com municípios para ações em abrigos, reforço na vigilância epidemiológica e distribuição de kits de medicamentos, se necessário.

Durante a fase de crise, está previsto o apoio à reabilitação de unidades de saúde, emissão de boletins diários, monitoramento de doenças como leptospirose e oferta de apoio psicológico.