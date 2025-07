MS define seleções escolares para os Jogos da Juventude

A Semana Intensiva de Treinamento das seleções que representarão Mato Grosso do Sul na etapa nacional dos Jogos da Juventude terminou neste domingo (13). A competição, voltada para estudantes de 15 a 17 anos, acontecerá de 10 a 25 de setembro, em Brasília (DF), sob organização do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Os atletas sul-mato-grossenses convocados são oriundos de diversas cidades do estado e compõem as equipes nas modalidades de voleibol, basquetebol, handebol e futsal, nas categorias masculina e feminina. Os times são liderados pelos técnicos das equipes vencedoras dos Jogos Escolares da Juventude de MS deste ano, que também foram responsáveis por selecionar os principais destaques de cada modalidade.

Durante a semana de preparação, realizada em Campo Grande, os treinadores puderam avaliar o desempenho individual e coletivo dos atletas, além de trabalhar o entrosamento e a formação tática das equipes. A integração entre jovens de diferentes regiões também foi um dos pontos altos do período de treinos, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento do espírito de equipe.

A diretora dos Jogos Escolares no estado, Karina Quaini, avaliou a iniciativa como positiva. “Foi uma oportunidade valiosa de preparação técnica e de aproximação entre os atletas. Essa convivência permite que os treinadores conheçam melhor cada jogador e fortalece a união do grupo para a etapa nacional”, afirmou.

Os Jogos da Juventude são considerados um dos maiores celeiros do esporte brasileiro. Por eles já passaram nomes como Sarah Menezes e Mayra Aguiar (judô), Hugo Calderano e Bruna Takahashi (tênis de mesa), Darlan Romani e Paulo André (atletismo), Etiene Medeiros (natação), entre outros atletas de renome internacional.

A lista completa dos atletas convocados para representar Mato Grosso do Sul na competição nacional pode ser conferida neste link.