MS deve liderar crescimento do PIB agropecuário em 2025

Mato Grosso do Sul deve registrar, em 2025, o maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário entre todos os estados brasileiros. A estimativa é de um avanço de 17,9% no setor, de acordo com dados da Resenha Regional do Banco do Brasil.

O resultado destaca o protagonismo do agronegócio sul-mato-grossense, que se consolida como um dos principais motores da economia estadual e nacional. Somando os três grandes setores — agropecuária, indústria e serviços — o PIB total do estado deve crescer 5,5% neste ano, ficando atrás apenas de Mato Grosso (6,8%). Ainda assim, é Mato Grosso do Sul que lidera o desempenho no campo.

A agropecuária vem impulsionando diversos segmentos, como a indústria de alimentos, logística, insumos e serviços especializados. O PIB da indústria deve crescer 2,9%, enquanto o setor de serviços projeta alta de 3,1%.

Entre os principais destaques estão a soja, o milho, a celulose e a pecuária de corte. A produção de soja teve crescimento de 14% na safra 2024/25, somando 14 milhões de toneladas. A pecuária também mostrou resultados expressivos, com aumento de 40% na arroba do boi em relação a 2024, estabilidade na produção e exportações em alta nos primeiros meses do ano.

No setor de biocombustíveis, Mato Grosso do Sul ocupa a 4ª posição nacional na produção de etanol de cana e milho, e é o segundo maior produtor de etanol de milho da região Centro-Oeste. O segmento teve crescimento de 25,8% no valor da produção em 2025.

Em nível nacional, a agropecuária deve representar 29,4% do PIB brasileiro em 2025, superando os 23,5% registrados no ano anterior.