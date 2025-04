MS é alvo de operação contra descontos irregulares em aposentadoria

Mato Grosso do Sul está entre os estados onde a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) realizam, nesta terça-feira (23), a Operação Sem Desconto. A ação tem como foco desarticular um esquema nacional de descontos indevidos aplicados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A operação cumpre 211 mandados judiciais de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens que somam mais de R$ 1 bilhão. Também foram expedidos seis mandados de prisão temporária. As medidas são cumpridas no Distrito Federal e em outros 13 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Mato Grosso do Sul.

Ao todo, participam da operação cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU. Seis servidores públicos foram afastados de suas funções por determinação judicial.

As investigações apontam que entidades cobraram, de forma irregular, mensalidades associativas diretamente dos benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas, sem autorização dos beneficiários. O valor estimado dessas cobranças chega a R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024.

Os investigados podem ser responsabilizados por corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro.