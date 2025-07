MS é o 4º no país em transplantes de fígado por milhão de habitantes

Mato Grosso do Sul ocupa atualmente a 4ª colocação no ranking nacional de transplantes de fígado por milhão de habitantes, segundo dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), referente ao primeiro trimestre de 2025. A taxa registrada no estado é de 17,9 procedimentos por milhão de habitantes, ficando atrás do Distrito Federal (48,3), Paraná (21,0) e Ceará (18,6).

O procedimento passou a ser realizado no estado em julho de 2024, após autorização do Ministério da Saúde. Desde então, foram realizadas 45 cirurgias no Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, com equipe coordenada pelo cirurgião Gustavo Rapassi.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a habilitação da unidade hospitalar e da equipe médica permitiu a oferta do serviço dentro do próprio estado, reduzindo a necessidade de encaminhamentos para outros centros de referência.

A coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Claire Miozzo, afirma que “o desempenho é resultado da organização do serviço e da integração entre os profissionais envolvidos”. Ela também destaca a qualificação técnica e a estrutura hospitalar como fatores que contribuíram para o resultado.

Com a realização dos transplantes em território sul-mato-grossense, pacientes que antes precisavam se deslocar para outros estados passam a ter acesso ao procedimento no próprio Estado. A oferta local também amplia a capacidade de atendimento a casos de insuficiência hepática pelo Sistema Único de Saúde (SUS).