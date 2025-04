MS registra alta nos casos de síndrome respiratória pela quinta semana seguida

Mato Grosso do Sul chega à quinta semana seguida de alta nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Desde o início de 2025, foram registrados 1.755 casos e 119 mortes relacionadas à forma hospitalizada da doença. A tendência de crescimento reforça o alerta para o período de maior circulação de vírus respiratórios, típico do outono e inverno.

Somente na semana epidemiológica 14, encerrada em 5 de abril, o estado notificou 246 casos — um aumento de 53% em relação ao mesmo período de 2024. A elevação começou em março, com 142 registros na semana 10, e seguiu com crescimento progressivo nas semanas seguintes.

Campo Grande concentra cerca de 70% das notificações mais recentes e lidera o total de casos no ano, com 633 confirmações. Crianças de zero a nove anos representam a maior parte das hospitalizações, enquanto os óbitos ocorrem principalmente entre idosos com mais de 70 anos.

Para conter o avanço da doença, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) reforçou a vacinação contra a Influenza. Em parceria com o Corpo de Bombeiros, um drive-thru aplicou 8.390 doses em 16 dias, com funcionamento ampliado à noite e nos fins de semana.

A vacinação segue focada nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, com ações em diferentes pontos da capital.