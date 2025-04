MS finaliza colheita da soja com 99,1% da área trabalhada

A colheita da soja da safra 2024/2025 em Mato Grosso do Sul está praticamente encerrada, com 99,1% da área total até a última sexta-feira (18), segundo dados do Projeto SIGA-MS, executado pela Aprosoja/MS. A área colhida corresponde a aproximadamente 4,4 milhões de hectares. A região sul lidera o avanço dos trabalhos com 99,6%, seguida pela região centro, com 98,5%, e a norte, com 98,2%.

A estimativa é de que a área total plantada seja de 4,5 milhões de hectares, representando um crescimento de 6,8% em relação ao ciclo anterior. A expectativa de produção é de 14,6 milhões de toneladas, aumento de 18,9% em relação à safra passada. A produtividade atual é de 54,4 sacas por hectare, o que representa uma alta de 11,4% em comparação com a safra 2023/2024.

Cassilândia, Alcinópolis e Brasilândia lideram o ranking de produtividade média, enquanto Douradina, Glória de Dourados e Três Lagoas registram os menores índices.

Safra nacional

No cenário nacional, a colheita de soja chegou a 92,5% da área plantada até o último domingo (20), segundo boletim da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O número representa um avanço de 4,2 pontos percentuais em relação à semana anterior e está 9,3 pontos à frente do registrado no mesmo período da safra passada. A média histórica para o período é de 90,8%.

Entre os 12 estados produtores, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul já encerraram a colheita.

Mato Grosso vem logo atrás com 99,9%, seguido por Minas Gerais (99,6%) e Bahia e Paraná (99%). O Rio Grande do Sul tem o menor índice, com 63% da área colhida.

Colheita milho verão

Já a colheita do milho verão atinge 68,2% da área nacional, avanço de 2,7 pontos em uma semana. O ritmo é superior ao da safra passada, quando o índice era de 56,7%. O Paraná concluiu a colheita, e o Rio Grande do Sul chegou a 86% da área.