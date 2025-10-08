MS garante entrega de antídoto contra metanol em até 24 horas

Mato Grosso do Sul está preparado para responder rapidamente a possíveis casos de intoxicação por metanol. O antídoto utilizado, o etanol farmacêutico, está disponível em estoque estratégico e pode ser entregue aos hospitais em até 24 horas, conforme protocolo definido entre o Ministério da Saúde e o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox).

Segundo a coordenadora estadual de Assistência Farmacêutica, Patrícia Veiga, o Estado recebeu 60 ampolas do medicamento, inicialmente destinadas a um paciente com suspeita de intoxicação — caso posteriormente descartado. As doses seguem armazenadas com validade até março de 2026 e prontas para uso imediato em qualquer emergência.

Fluxo de atendimento

O fluxo de atendimento é ágil e feito em três etapas: ao notificar um caso suspeito, o hospital aciona o Ciatox, que solicita o envio à Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O Ministério da Saúde realiza o transporte aéreo do antídoto, com prazo máximo de entrega de 12 horas, garantindo tratamento rápido — em média, são necessárias 30 ampolas por paciente adulto.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, destacou que a rede estadual mantém monitoramento contínuo e equipes de prontidão. “A vigilância está em alerta e preparada para garantir o acesso imediato ao antídoto”, afirmou.

Para a secretária em exercício, Crhistinne Maymone, o planejamento e a integração entre as áreas técnicas reforçam o compromisso do Estado com a segurança da população. “A capacidade de resposta em tempo real é essencial para salvar vidas”, completou.