MS intensifica vigilância contra gripe aviária após caso confirmado no RS

Segundo o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, não houve impacto imediato na produção das indústrias locais , como JBS e BRF, que seguem operando normalmente. Ele reforçou, no entanto, que o monitoramento será contínuo e que ações rápidas estão previstas em caso de alterações no cenário .

Durante o encontro, o Ministério da Agricultur a detalhou as medidas emergenciais adotadas, como o isolamento da área afetada e o cumprimento de protocolos internacionais . A expectativa é que o Brasil permaneça sob restrições de exportação por pelo menos 28 dias , em decorrência do ciclo do vírus.

Coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc/MS), a reunião contou com a participação de representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária , da Superintendência Federal de Agricultura , da Associação dos Avicultores de MS (Avimasul) , da Assembleia Legislativa , da Secretaria Estadual de Saúde e das empresas Frango Belo, JBS e BRF.

Diante da confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro (RS) , autoridades e representantes do setor produtivo de Mato Grosso do Sul se reuniram na segunda-feira (19), para discutir estratégias de prevenção e controle. O encontro virtual teve como foco o fortalecimento da vigilância sanitária na avicultura estadual e a manutenção da confiança nos mercados internacionais.

Uma campanha educativa será lançada nos próximos dias pela Avimasul, com foco na biossegurança das granjas e na capacitação das equipes responsáveis pela apanha de frangos. O objetivo é reforçar os protocolos já existentes e evitar a entrada do vírus no estado.

A articulação entre setor público e privado foi apontada como fundamental para garantir a sanidade do plantel avícola de Mato Grosso do Sul. Verruck destacou a importância da transparência nas ações e da cooperação institucional para preservar a produção e o mercado exportador.

Em 2024, o estado exportou cerca de US$ 359 milhões em carne de frango, com China, Japão e Iraque entre os principais destinos. No primeiro quadrimestre de 2025, as exportações somaram aproximadamente US$ 134 milhões, representando 3,9% do valor e 3,6% do volume nacional.

Uma nova reunião foi marcada para a próxima semana, com o objetivo de reavaliar o cenário e alinhar estratégias entre os diferentes entes envolvidos.