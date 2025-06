MS lidera reciclagem de embalagens por habitantes no Brasil

Mato Grosso do Sul alcançou o maior índice de reciclagem de embalagens por habitante do país, com uma média de 13,4 quilos por pessoa. O dado, divulgado durante a Semana Nacional do Meio Ambiente, coloca o estado na liderança do ranking nacional de Logística Reversa de Embalagens em Geral.

O resultado destaca o avanço das políticas de gestão de resíduos sólidos no estado e reflete o fortalecimento de práticas como a coleta seletiva, triagem, rastreamento e destinação adequada de resíduos pós-consumo. A estrutura estadual de logística reversa tem se consolidado por meio de processos técnicos rigorosos e da exigência de comprovações formais por parte das empresas que colocam embalagens no mercado.

Entre os fatores que contribuíram para o desempenho estão o crescimento do número de empresas aderentes ao sistema, o monitoramento contínuo dos resultados e as campanhas de conscientização junto à população e ao setor produtivo. A articulação entre diferentes esferas públicas e privadas tem impulsionado a transição para uma economia circular, com menor impacto ambiental e melhor aproveitamento dos recursos naturais.

Sistema Estadual de Logística Reversa

Até o momento, o Sistema Estadual de Logística Reversa (Sisrev/MS) reúne mais de 57 mil empresas cadastradas e já contabiliza mais de 106 mil toneladas de embalagens recicladas, abrangendo materiais como plástico, papel e papelão, metal e vidro. O modelo adotado pelo estado é considerado referência nacional em rastreabilidade, transparência e eficiência.

A partir do segundo semestre de 2025, terá início o quinto ciclo de avaliação das metas de logística reversa em Mato Grosso do Sul. Nessa etapa, empresas que comercializaram produtos com embalagens no estado durante o ano-base de 2023 deverão comprovar o recolhimento de pelo menos 22% dos materiais colocados no mercado, por meio de processos de reciclagem ou reaproveitamento.

Agenda Ambiental Brasileira

O desempenho consolidado confirma o protagonismo de Mato Grosso do Sul na agenda ambiental brasileira e oferece um exemplo prático de como políticas públicas estruturadas podem gerar resultados expressivos em sustentabilidade e gestão de resíduos.