MS Qualifica abre vagas para cursos gratuitos em 16 cidades do Estado

Mais de 70 cursos gratuitos estão com inscrições abertas em Mato Grosso do Sul por meio do programa MS Qualifica. A iniciativa, realizada pelo Senac em parceria com o governo estadual, vai oferecer turmas presenciais em 16 municípios entre os meses de junho e julho.

Com foco na qualificação profissional, o programa é voltado a quem busca o primeiro emprego, quer se recolocar no mercado ou aprimorar habilidades. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos. A quantidade de vagas é limitada e os critérios de seleção variam de acordo com cada curso.

As capacitações serão realizadas em Campo Grande, Bonito, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Ivinhema, Iguatemi, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

Os cursos têm certificação do Senac e abrangem áreas como beleza, gastronomia, moda, informática, vendas, logística e hospitalidade. A carga horária varia entre oficinas rápidas, com três horas de duração, até cursos mais completos com mais de dez horas de aula.

As inscrições devem ser feitas pela internet no site do Senac.