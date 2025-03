MS recebe 440 mil novas doses da vacina contra a Influenza

Mais 440 mil doses da vacina contra a Influenza serão distribuídas na próxima terça-feira (1˚), em Mato Grosso do Sul. O novo lote foi recebido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) no último sábado (29) e passará por fase de preparação antes de ser enviado aos municípios. Com essa remessa, o total de vacinas recebidas em 2025 chega a 524 mil doses.

Na última semana, 84 mil doses foram distribuídas para 77 municípios. As cidades que já retiraram os imunizantes estão autorizadas a iniciar a vacinação. As duas restantes devem retirar as doses entre hoje (31) e amanhã, dando início a uma nova etapa de fornecimento.

A SES também está enviando mais de 1,1 milhão de seringas e agulhas para garantir a infraestrutura necessária à imunização. Os coordenadores municipais receberam orientações sobre a estratégia da campanha e poderão iniciar a aplicação das doses assim que os imunizantes estiverem disponíveis, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa oficialmente em 7 de abril, com o Dia D programado para 10 de maio. A imunização busca reduzir internações, complicações e óbitos decorrentes da gripe, especialmente entre os grupos prioritários. A meta é vacinar 90% do público-alvo.

A vacina deste ano protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B. Ela pode ser administrada junto a outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

Quem pode vacinar?