MS reduz lixões e avança na destinação correta de resíduos sólidos

Em 2024, apenas quatro dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul ainda não destinam corretamente seus resíduos sólidos em aterros sanitários. O dado representa uma mudança significativa em relação a 2016, quando a maioria das cidades utilizava lixões a céu aberto. A evolução é resultado de um esforço conjunto de órgãos públicos, como Governo do Estado, Tribunal de Contas e Ministério Público.

Apesar do avanço, especialistas apontam que ainda há desafios. Muitos municípios não sabem quanto custa o serviço de coleta e destinação de resíduos, o que dificulta a criação de políticas de financiamento sustentáveis. Atualmente, 40 cidades realizam a coleta com estrutura própria, 22 contratam empresas terceirizadas, e 17 adotam modelo híbrido. Porém, apenas 23 têm conhecimento do custo total do serviço, e uma minoria instituiu taxas para custeio.

Outro ponto crítico é o passivo ambiental deixado pelos antigos lixões. A maioria (54%) segue sem tratamento adequado e continua poluindo o ambiente. Apenas 9% das áreas foram totalmente recuperadas. A falta de ações para recuperação desses espaços preocupa técnicos da área.

A sustentabilidade financeira do serviço também é um entrave. Embora 45 municípios tenham instituído alguma forma de taxa, em 95% dos casos o valor arrecadado não cobre os custos totais da operação, o que compromete a continuidade das ações.

Durante o II Encontro de Secretarias Municipais de Meio Ambiente, em Bonito, representantes de Florianópolis e Curitiba apresentaram projetos de referência em gestão de resíduos sólidos, como o programa Lixo Zero e o uso de ecopontos, reforçando a importância de soluções integradas e sustentáveis.