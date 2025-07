MS reforça vacinação contra gripe com foco nos grupos prioritários

As unidades de saúde de Mato Grosso do Sul estão intensificando a vacinação contra a gripe, seguindo a orientação do Ministério da Saúde diante da persistência da circulação do vírus influenza em grande parte do país. No estado, cerca de 1,2 milhão de pessoas integram o público prioritário para a imunização.

A vacina, que agora integra o Calendário Nacional de Vacinação, passa a ser oferecida de forma permanente para os grupos prioritários ao longo do ano. Em 2025, o governo federal adquiriu 73,6 milhões de doses para distribuição em todo o Brasil.

Entre janeiro e 21 de junho, Mato Grosso do Sul registrou 765 casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) causados por influenza e 128 mortes associadas à doença. Em Campo Grande, a vacina disponível protege contra os vírus H1N1, H3N2 e o tipo B.

O Ministério da Saúde estima que a vacina contra a gripe pode evitar de 60% a 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à infecção. A meta nacional é alcançar ao menos 90% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários.

Grupo prioritário

Estão incluídos nesse grupo: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, dos Correios, pessoas com deficiência, com doenças crônicas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens sob medidas socioeducativas.

A aplicação da vacina também está liberada para a população em geral, conforme a disponibilidade de doses em cada município.

Para se vacinar, é necessário procurar uma Unidade Básica de Saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto.